Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х.

«Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра (в Вашингтоне на момент публикации вечер –прим. ред.) я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами», — сказал он.

Телеканал CNN сообщил, что 18 августа в Вашингтоне пройдет встреча президента США с украинским коллегой. На переговорах будет вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее вступил в перепалку с Зеленским.

Также в мероприятии будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский мог бы закончить конфликт на Украине, если бы отказался от претензий на Крым. Также президенту следует перестать требовать присоединения страны к НАТО.