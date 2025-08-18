Зеленский отверг условия Трампа по урегулированию
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, еще до начала встречи отверг предложенные им условия урегулирования конфликта. Об этом сообщило Daily Mail.
По данным издания, Зеленский фактически бросил вызов главе Белого дома, подчеркнув, что мир должен быть достигнут на иных основаниях, чем были предложены им.
Ранее Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые, по его словам, «не сработали». Он также указал, что в прошлом Украина была вынуждена отдать Крым и часть Донбасса, но после 2022 года украинцы не позволили потерять Киев, Одессу или Харьков.
Украинский лидер также заявил, что именно Россия должна сделать шаг к завершению конфликта.