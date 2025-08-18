Зеленский отверг условия Трампа по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, еще до начала встречи отверг предложенные им условия урегулирования конфликта. Об этом сообщило Daily Mail .

По данным издания, Зеленский фактически бросил вызов главе Белого дома, подчеркнув, что мир должен быть достигнут на иных основаниях, чем были предложены им.

Ранее Зеленский напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые, по его словам, «не сработали». Он также указал, что в прошлом Украина была вынуждена отдать Крым и часть Донбасса, но после 2022 года украинцы не позволили потерять Киев, Одессу или Харьков.

Украинский лидер также заявил, что именно Россия должна сделать шаг к завершению конфликта.