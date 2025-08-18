Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом и заявил, что Украина хочет закончить конфликт и достичь прочного мира. При этом он подчеркнул, что все должно быть «не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым», сообщил РБК .

Трамп перед визитом Зеленского заявил, что тот может «почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет», если откажется от Крыма и планов по вступлению в НАТО. Прежде республиканец называл слова президента Украины о неготовности юридически признать Крым российской территорией «очень вредными» для мирных переговоров с Россией, а призывы вернуть полуостров под контроль Киева «нелепыми».

«Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, также как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее турецкий политолог, специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер предположил, что Трамп начнет угрожать Западу, чтобы закончить украинский конфликт. По его словам, Россия и Украина могут заключить соглашение о прекращении огня при участии США. Сейчас ситуация развивается в соответствии с планом, предложенным главой Белого дома.