В Евросоюзе сочли задачу по оценке состояния нефтепровода «Дружба» сложной

Евросоюз рассматривает запрос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проверке состояния нефтепровода «Дружба», но считает ее проведение довольно сложным. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

«Блок принял к сведению запросы на оценку ущерба, но ситуация в сфере безопасности осложняет эту задачу», — указали в публикации.

Ранее стало известно, что Орбан публично призвал главу киевского режима Владимира Зеленского разблокировать «Дружбу». Он напомнил, что нефтепровод играет ключевую роль для энергоснабжения европейского государства.

В Кремле действия Украины по вопросу «Дружбы» назвали саботажем.