Зеленский отличился. Журналисты узнали, какие подарки получила Санду в 2024 году

В 2024 году президент Молдавии Майя Санду получила множество дорогих подарков. Список составили журналисты агентства IPN. .

Посол Азербайджана Ульви Вагифа оглы Бахшалиев вручил молдавскому лидеру шерстяной ковер в традиционном народном стиле. Его изготовила Школа ковроткачества Карабахского региона. Цена презента — 17 490 леев (94,6 тысячи рублей).

От епископа Южной Бессарабии Вениамина Санду получила икону стоимостью 9250 леев (50 тысяч рублей). Священнослужитель преподнес подарок в Кагульском епархиальном центре. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна вручила сувенир ручной работы: розу с раскрытыми лепестками из матового стекла.

Также молдавский президент получила настенные часы с кукушкой за 5590 леев (30 тысяч рублей). Особенно отличился лидер Украины Владимир Зеленский: он подарил Санду картину с изображением Запорожской атомной электростанции.

Ранее собака главы Молдавии укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Тот хотел погладит пса, но животное вцепилось в руку.