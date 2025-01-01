Собака президента Молдавии Санду сбежала из-за салюта

Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась новогодних фейерверков и сбежала из дома. Об этом изданию Știri.md сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров.

«Громкий шум фейерверка напугал пса, и он в момент паники выбежал со двора», — заявил Захаров.

Секретарь поблагодарил неравнодушных граждан Молдавии за помощь в поисках президентского питомца. В результате Кодруца нашли и вернули хозяйке.

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Это произошло, когда он хотел погладить пса, но животное вцепилось в руку австрийского лидера. Ему пришлось некоторое время прикрывать укушенное место пластырем.

Ранее овчарку президента Джо Байдена Коммандера увезли из Белого дома после череды нападений на персонал администрации. Решающим стал случай, когда собака укусила офицера.