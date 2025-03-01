Трамп потребовал, чтобы Зеленский перестал критиковать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сможет вернуться в США для возобновления переговоров, когда перестанет критиковать российского лидера Владимира Путина и будет готов заключить мир. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social .

«Он должен сказать: „Я хочу заключить мир“. Ему не нужно стоять и говорить про Путина — это, то, сплошной негатив. Он должен сказать: „Я хочу заключить мир“», — подчеркнул американский президент.

После перепалки с главой киевского режима Трамп заявил, что президент России хочет мира, а прекращения огня на Украине можно добиться уже сейчас. Зеленскому пора осознать, что у него нет козырей, его народ умирает.

Американский лидер также добавил, что он не заинтересован в затягивании конфликта, а без поддержки США Киеву не победить.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что украинский лидер должен публично извиниться после перепалки с Трампом в Белом доме. По его словам, большинство американцев разочаровались в Зеленском после того, как он обошелся с президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.