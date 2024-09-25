Манипуляции и решение личных проблем. Что происходит на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. В своей речи он раскритиковал сторонников мирных переговоров с Россией и заявил, что c продолжающимся конфликтом можно покончить только действиями и принуждениями. Политический советник Сергей Маркелов в комментарии 360.ru назвал поведение Зеленского очередной манипуляцией, которая объясняется страхами. Кроме того, он оценил основные события Генассамблеи ООН.

Далее — прямая речь.

Выступление Зеленского на Совбезе ООН

Слова Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН нужно воспринимать не как руководство к действию, а как политическое манипулирование и повышение ставок для укрепления позиции на возможных переговорах. Этим он занимается последние два месяца, постоянно появляясь в средствах массовых информациях и на встречах с западными политиками.

Он никак не может сложить переговорный трек, чтобы Украина вошла в этот процесс сильной. Ни курская авантюра, ни перезагрузка мобилизации на Украине, ни ротация военных — ничего не помогло. Украина по-прежнему слабая и не может ничего сделать.

Поэтому все заявления Зеленского — максимальное нагнетание обстановки, а также возложение ответственности, давление и манипуляция западными партнерами для усиления своих позиций на переговорных треках.

Украинский лидер проводит инфантильную политику, противореча самому себе. В его речи звучал позитивный настрой, что мирные переговоры возможны, но не на условиях России Если это расшифровать, то всем станет понятно: если дипломатический процесс начнется сейчас, то позиции России будут доминирующими. Зеленский этого боится, поэтому заявляет полностью противоположные вещи.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Об этом же свидетельствует выступление постоянного представителя в России ООН Василия Небензи, который прямо, но дипломатично попросил Зеленского отказаться от манипуляции. Москва не намерена менять свои тезисы в отличие от украинского президента, который каждый раз выступает с разными мнениями. Кроме того, Зеленский столкнулся с большой проблемой: кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от встречи с ним. Для украинского лидера это страшный сон: он понимает, что если Трамп победит на выборах, то конфликт с Россией окончательно утратит всю важность для американцев. С кандидатом от демократов Камалой Харрис встречу Зеленскому организуют. Она птенец из гнезда Байдена.

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Саммит будущего» как встреча разногласий

Хотя по итогам «Саммита будущего», прошедшего перед основной политической неделей, страны-участницы подписали общую декларацию, каждое государство преследует личные выгоды. Встреча стала местом решения личных проблем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы ООН поддержало его в борьбе с ливанской «Хезболлой», потому что мир сейчас настроен против Израиля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своими выступлениями старается застолбить право первой скрипки по делам Ближнего Востока.

Страны коллективного Юга играют в свою игру, а Африка продвигает свое. Согласия между участниками встречи нет.

Нужно ли реформировать ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые заговорил о том, что организации нужна перезагрузка. Но пока это все иллюзорно.

Этот тезис Россия отстаивает не первый год. Владимир Путин неоднократно указывал, что мировые организации необходимо реформировать, поскольку они утратили свою нейтральность и стали политическими игроками.

В то, что реформы произойдут, пока верится слабо, ведь тот, кто платит, диктует правила. Сейчас это делают американцы. Но то, что об этом начал говорить руководитель ООН, важно. Лечение начинается с постановки диагноза.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Чего ждать от выступления Лаврова на Генассамблее ООН

Ожидающееся появление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН — важный сигнал, что с Россией станут разговаривать. Сейчас многие страны стоят в очереди, чтобы взять на себя обязательство перевести украинский конфликт в мирное русло. Визит Лаврова станет очень важным, потому что министр остается правой рукой президента России в решениях по геополитике. Значит, в своем выступлении глава МИД станет транслировать идеи, которые приготовил наш глава государства. То есть смотрим Лаврова, а слышим Путина.