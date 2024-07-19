Трамп поговорит по телефону с Зеленским

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп после своего выдвижения на пост президента Соединенных Штатов поговорит по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на информированные источники.

По данным журналистов, беседа Трампа с Зеленским запланирована на пятницу, 19 июля. Кандидат в президенты США заявил, что в случае его избрания положит конец всем конфликтам, которые начались при действующем главе Белого дома Джо Байдене. В том числе он планирует решить украинский кризис. По словам Трампа, конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, если бы он был президентом.

Также на съезде республиканцев в Милуоки он заявил, что при переизбрании восстановит отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что в свое время им удавалось ладить. По его мнению, глава КНДР «скучает по нему».