Зеленский нервно рассмеялся в ответ на вопрос журналиста о Вэнсе

Украинский лидер Владимир Зеленский нервно рассмеялся, когда журналист спросил его о враждебных отношениях с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вопрос прозвучал в рамках интервью Axios .

«Нет, он мне не лучший друг, но и не враг», — ответил Зеленский после этого.

В августе, когда глава киевского режима приезжал в Вашингтон, Вэнс пошутил над ним, рекомендовав хорошо себя вести и напомнив о поведении в феврале. Вице-президент США назвал свой поступок хорошим способом растопить лед.

Главными вопросами, препятствующими урегулированию ситуации на Украине, Вэнс называет гарантии безопасности и территории. Украинские власти, по его словам, хотят быть уверенными, что конфликт не возобновится.