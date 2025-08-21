Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News рассказал, как пошутил над главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом. Вэнс намекнул украинскому лидеру о его поведении на февральской встрече в Овальном кабинете.
«Я сказал ему: „Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу“. А он просто усмехнулся. Это был хороший маленький способ растопить лед», — поделился Вэнс.
Зеленский прибыл в Вашингтон в сопровождении европейского десанта из глав государств ЕС, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. В СМИ отметили, что украинский лидер сменил не только костюм, но и риторику — рассыпался в благодарностях американскому народу и президенту, шутил. Встреча прошла в дружеской атмосфере, обошлось без эксцессов. На февральских переговорах в Овальном кабинете Вэнсу пришлось ставить Зеленского на место.
