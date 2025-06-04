SC: СВО может затянуться до 2026 года из-за позиции Киева по меморандуму России

Спецоперация может продлиться как минимум до 2026 года, если Украина не примет меморандум России. Об этом бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар написал в статье для Strategic Culture .

Автор публикации отметил, что на переговорах в Стамбуле украинскими и российскими делегатами не обсуждалось ничего стратегического или политически значимого. Только обмен военнопленными, а также помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, передал украинцам меморандум с дорожной картой.

«Ничего из этого никогда не будет принято пропитанной террором системой в Киеве, неонацистскими группировками, которые ее контролируют, и разрозненными коллективными сторонниками войны на Западе. Так что СВО будет продолжаться», — подчеркнул Эскобар.

Он предположил, что спецоперация может продлиться вплоть до 2026 года. Нынешний переговорный процесс, на его взгляд, представляет собой «последний шанс» для Украины, чтобы сохранить хотя бы оставшуюся часть суверенитета.

Текст российского меморандум по урегулированию украинского конфликта, врученного украинским делегатам в Стамбуле, опубликовало издание Ura.ru.

Ранее посол МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал «капризами бородатой барышни» критику переговоров в Стамбуле со стороны президента Украины Владимира Зеленского.