Европейцы приходят к осознанию, что Украина — это не государство, а буферная зона между Россией и Европейским союзом. На этом фоне они пытаются оказать давление на РФ и «достичь мира через силу». Таким мнением поделился политолог Алексей Кочетков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«Здесь есть определенный элемент плутовства — у ЕС нет серьезных рычагов против РФ, серьезную помощь в ближайшие полгода Украине он оказать не сможет, не в состоянии», — отметил специалист.
Он добавил, что Украина стремительно теряет свою субъектность. Позиция европейских лидеров в некотором роде даже укрепляет переговорные силы Соединенных Штатов, подчеркнул Кочетков.
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