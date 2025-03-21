Европейцы приходят к осознанию, что Украина — это не государство, а буферная зона между Россией и Европейским союзом. На этом фоне они пытаются оказать давление на РФ и «достичь мира через силу». Таким мнением поделился политолог Алексей Кочетков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Здесь есть определенный элемент плутовства — у ЕС нет серьезных рычагов против РФ, серьезную помощь в ближайшие полгода Украине он оказать не сможет, не в состоянии», — отметил специалист.

Он добавил, что Украина стремительно теряет свою субъектность. Позиция европейских лидеров в некотором роде даже укрепляет переговорные силы Соединенных Штатов, подчеркнул Кочетков.