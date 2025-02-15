Зеленский заявил, что Украина не выживет без США
Зеленский: у Украины очень мало шансов выжить без поддержки США
Украина не сможет выжить без военной поддержки США. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский телеканалу NBC News.
Украинский лидер подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов критически важна Киеву как сейчас, во время спецоперации, так и после ее завершения. Если США прекратят оказывать помощь Украине, для государства это станет катастрофой.
«Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.
Ранее украинский лидер назвал разговор Владимира Путина и Дональда Трампа угрозой всему миру. Однако он отметил, что личные контакты будут важнее и показательнее, чем беседы по телефону. Зеленский подчеркнул, что решения, принятые без участия киевских властей, Украина не примет.