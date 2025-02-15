Зеленский заявил, что Украина не выживет без США

Украинский лидер подчеркнул, что поддержка Соединенных Штатов критически важна Киеву как сейчас, во время спецоперации, так и после ее завершения. Если США прекратят оказывать помощь Украине, для государства это станет катастрофой.

«Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов», — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер назвал разговор Владимира Путина и Дональда Трампа угрозой всему миру. Однако он отметил, что личные контакты будут важнее и показательнее, чем беседы по телефону. Зеленский подчеркнул, что решения, принятые без участия киевских властей, Украина не примет.