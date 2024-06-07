Зеленский на французском обратился к полупустому парламенту Франции

Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Франции прошло в полупустом зале. Часть депутатов проигнорировали визит иностранного гостя, но оставшиеся пришли в восторг, когда украинский лидер начал свою речь на французском языке. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, что французские депутаты встали и начали аплодировать, как только услышали родную речь.

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что предоставленное страной оружие помогло спасти жизни большого количества людей.

В Париже Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, который приехал во Францию на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня высадки союзных войск в Нормандии. Кроме того украинский лидер встретится с президентом принимающей страны Эммануэлем Макроном.

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте