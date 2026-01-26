Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким едва не перешел на русский язык. Видеозапись его выступления шла в прямом эфире.

Зеленский в ходе спича начал говорить слово «возможность» по-русски, однако затем поправился и произнес его на украинском языке.

«Гарантии безопасности Украины, которые дают [возможность] можливість определить конкретные даты окончания боевых действий», — сказал он.

Также Зеленский на пресс-конференции назвал своими врагами «советскую Москву и имперский Санкт-Петербург», связав текущий конфликт с широким историческим противостоянием в Восточной Европе.

Глава киевского режима добавил, что якобы именно в этой части Европы происходит столкновение различных моделей устройства общества.