Зеленский едва не перешел на русский во время пресс-конференции в Литве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким едва не перешел на русский язык. Видеозапись его выступления шла в прямом эфире.
Зеленский в ходе спича начал говорить слово «возможность» по-русски, однако затем поправился и произнес его на украинском языке.
«Гарантии безопасности Украины, которые дают [возможность] можливість определить конкретные даты окончания боевых действий», — сказал он.
Также Зеленский на пресс-конференции назвал своими врагами «советскую Москву и имперский Санкт-Петербург», связав текущий конфликт с широким историческим противостоянием в Восточной Европе.
Глава киевского режима добавил, что якобы именно в этой части Европы происходит столкновение различных моделей устройства общества.