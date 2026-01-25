Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Литву заявил, что его врагами остаются «советская Москва и имперский Петербург». Об этом украинский лидер сказал во время своего выступления выступая в Вильнюсе.

В памятных мероприятиях в столице Литвы, помимо Зеленского, приняли участие президент республики Гитанас Науседа и глава Польши Кароль Навроцкий.

Ранее, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно, а также призвал увеличить поддержку Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на его заявления в адрес Европы, отметив, что Киев демонстрирует готовность конфликтовать даже с теми, кто оказывает ему поддержку.