Поездка украинского лидера в США с разрекламированным «планом победы», который он представил президенту Джо Байдену и кандидатам на предстоящих выборах Камале Харрис и Дональду Трампу, энтузиазма у них не вызвала. Фактически Владимир Зеленский вернулся из Нью-Йорка только с обещаниями новой военной помощи, и всего его надежды не оправдались. Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщило местное издание «Страна.ua» .

Зеленский, подчеркнул собеседник журналистов, сам превратил себя в заложника решений Запада, рассчитывая получить разрешение на использование дальнобойных ракет и остальных представленных инициатив.

«Слишком много и категорично он на это ставил. И теперь, когда нет ни разрешения, ни одобрения „плана победы“, это выглядит как серьезное поражение», — заявил источник.

Он добавил, что в западных СМИ уже начала проскальзывать тема о разочаровании стран-союзников Зеленским, а если ситуация в зоне боевых действий еще ухудшится, то политические проблемы украинской власти серьезно вырастут и кресла под политиками зашатаются.

Этим тут же воспользуются противники Зеленского, которые давно продвигают нарратив про его авторитарные замашки и коррупцию. Поэтому вдобавок к боям Украину ждут внутриполитические потрясения.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что предложенный Зеленским «план победы» не нашел поддержки у советников Байдена, которые усомнились в успехе при его реализации. При этом они отметили, что вопрос о дальнобойном оружии все еще на стадии рассмотрения, но против выступил Пентагон.