Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом в ближайшее время

Зеленский сообщил, что может встретиться с Трампом на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей неделе может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на Генассамблее ООН. Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, такая встреча готовится. Ранее Зеленский указывал на необходимость переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил телеканалу Fox News, что между Путиным и Зеленским существует «очень серьезная» вражда. По его словам, конфликт между Россией и Украиной «ужасен», а ненависти между лидерами «очень много».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин стремится к мирному разрешению конфликта на Украине и надеется на поддержку США и лично Трампа.