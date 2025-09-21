Трамп заявил, что между Путиным и Зеленским возникла серьезная вражда

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует «очень серьезная» вражда. Об этом он сказал телеканалу Fox News .

«Мне нужно разобраться с (конфликтом — прим. ред.) России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды», — сказал он.

Трамп ранее говорил, что между Путиным и Зеленским «много ненависти».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин стремится к мирному разрешению конфликта на Украине и надеется на поддержку США и лично Трампа.

Ранее Трампу дали ценный совет после слов Путина об Украине. Журналисты издания Responsible Statecraft напомнили о выступлении российского президента на саммите ШОС, где он говорил о ситуации на Украине. Путин отметил, что если возобладает здравый смысл, можно будет найти приемлемое решение для завершения конфликта.