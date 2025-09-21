В Кремле рассказали, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

Президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер особенно отмечает возможность открыто обсуждать с главой Белого дома самые острые и насущные вопросы.

Ранее сегодня Песков подчеркнул, что Путин сохраняет заинтересованность в переводе ситуации вокруг Украины в мирное русло и рассчитывает на усилия США и лично Трампа в этом направлении. Пресс-секретарь допустил, что в Великобритании американскому президенту могли рассказывать о планах продолжать усиливать санкционное давление на Россию, что, как считает Песков, не способствует урегулированию конфликта.