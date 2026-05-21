CNN: визит Путина в Китай прошел в более дружелюбной обстановке, чем Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин принял президента России Владимира Путина в Пекине более дружелюбно, чем лидера США Дональда Трампа. Он намекнул на чрезмерные амбиции Белого дома и не предложил подписать совместное заявление, сообщил телеканал CNN .

Для Си, по мнению американских журналистов, возможность в течение нескольких дней принять лидеров двух стран стала большим преимуществом. Китай стремится усилить влияние на мировой арене, и этот жест пошел ему на пользу.

«Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», — заявил автор статьи.

Приняв Путина в Большом зале народных собраний, Си произнес речь о международной турбулентности и сделал завуалированный выпад в адрес США, раскритиковав беспрепятственное распространение односторонних гегемонистских течений. Лидер Китая подписал с коллегой из России совместное заявление, чего не сделал с президентом США.

Ранее американский журналист Рик Санчес заявил, что сближение Путина и Си напугало Запад. По его мнению, они прекрасно осознают оказываемое на мир влияние и не планируют останавливаться.