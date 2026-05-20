«Это пугает Запад». Журналист объяснил последствия встречи Путина и Си Цзиньпина

Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина напугала Запад, опасающийся расширения российско-китайского партнерства. Об этом заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес в соцсети X .

«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад», — написал он.

По его словам, ирония заключается в том, что западные санкции, давление и мышление эпохи «холодной войны 2.0» только укрепили партнерство России и Китая.

Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Переговоры с Си Цзиньпином прошли на следующий день. Лидеры подписали 42 документа. При этом встреча российского и китайского лидеров оказалась не обычным дипломатическим ритуалом.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов объяснил значение жеста Путина, дважды снявшего пиджак в Пекине. Российский лидер показал, что русские с китайцами — друзья надолго.