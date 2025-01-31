«Завоюет уважение». Американский отставной разведчик дал совет Трампу на 9 Мая

Дональду Трампу стоит отправить в Москву на День Победы высокопоставленную делегацию и предложить солдатам пройти в парадном строю по Красной площади. Об этом написал в соцсети X отставной разведчик Скотт Риттер.
«Если Трамп сделает это, он завоюет уважение и восхищение российского народа, а также продемонстрирует российскому правительству, <…> что США серьезно настроены на построение взаимоуважительных отношений», — заявил он.
Ранее о своем намерении приехать на праздник сообщил президент Бразилии Инасиу Лула да Силва. Он заявил об этом российскому коллеге Владимиру Путину в разговоре по телефону 27 января.
При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что некоторые страны пытаются воспрепятствовать участию лидеров других государств в памятных мероприятиях.
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