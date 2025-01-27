Некоторые западные страны пытаются воспрепятствовать участию лидеров других государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, на сегодняшний день уже достаточно отчетливо видны эти попытки, которые являются приоритетом МИД и спецслужб враждебно настроенных государств.

При этом, как считает директор СВР, эти страны надеются, что это сыграет значительную роль в их планах о полной изоляции России.

«Но, конечно, им этого не добиться», — заверил Нарышкин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поездке в Москву на Парад победы. Также он отмечал, что его присутствию на праздновании 9 Мая в России помешает лишь «конца света».