«Затормозить развитие». Зачем США ввели пошлины на китайские товары

Решение Белого дома повысить импортные пошлины на китайские товары до 104% связано со стремлением США затормозить развитие КНР и сохранить статус первой экономики мира. Об этом 360.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

По его словам, экономики стран связаны десятками тысяч нитей и даже столь драконовские меры не смогут разрушить торговые цепочки, которые выстраивались на протяжении нескольких десятилетий.

«Си Цзиньпин внутри страны чувствует себя уверенно, а Дональд Трамп ограничен сроком в четыре года. В коммунистической системе Китая есть плановая экономика и огромный рынок, на который страна может опереться в трудные времена. Общество КНР существенно изменилось и не такое бедное, каким было еще 40 лет назад», — отметил политолог.

Мезюхо выразил уверенность, что Си и Трамп неизбежно проведут личную встречу, а пока тарифное противостояние продолжится.

«США пытаются затормозить экономическое развитие Китая, но он неизбежно станет экономикой номер один», — заключил он.

Cанее США ввели пошлины для Китая в 104%. Минторг КНР назвал это решение ошибкой и пообещал ответить.