Минторг Китая назвал ошибкой угрозы Трампа поднять пошлины и пообещал ответить

Угрозы американского лидера Дональда Трампа дополнительно поднять пошлины на импорт из Китая — ошибка, которая повлечет за собой ответные действия КНР. Об этом сообщило китайское Министерство торговли, заявление процитировало агентство Bloomberg .

Ведомство подчеркнуло, что, если США не пересмотрит решение, то Китай будет бороться до конца. Так китайское правительство вновь подтвердило, что придерживается жесткой позиции по поводу действий Америки.

Сейчас размер импортной пошлины для Китая — 34%, это в 3,5 раза больше обычного. КНР ответила американской стороне введением точно таких же пошлин на импорт. После этого Трамп пообещал повысить тарифы еще на 50%.

Ранее стало известно, что глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск лично просил президента США пересмотреть решение о новых пошлинах. Политик не прислушался.