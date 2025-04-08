США ввели пошлины для Китая в 104%

Fox News: США повысили импортную пошлину на товары из Китая до 104%

Соединенные Штаты вводят пошлины в размере 104% для Китая. Такое решение приняли после того, как власти КНР не сняли ответные меры на американские тарифы в размере 34%, сообщил телеканалу Fox News представитель Белого дома.

«Дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени, поскольку Китай не снял свои ответные меры», — указали в президентской администрации.

Взимать пошлины начнут с 9 апреля с 0:01, как и в случае с другими странами, против которых также объявили зеркальные тарифы.

В первых числах апреля президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины в отношении товаров из десятков стран. России в этом списке не оказалось.

Для Китая объявили пошлины в 34%. После этого КНР ответила американской стороне введением таких же пошлин на импорт. За этим шагом последовало предупреждение Трампа повысить тарифы еще на 50%.