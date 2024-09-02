У американских властей уже есть планы на арестованный борт № 1 президента Венесуэлы Николаса Мадуро, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, Штаты передадут самолет бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Захарова отреагировала на новость о том, что по запросу США в Доминикане арестовали лайнер Мадуро. Самолет перегнали во Флориду днем 2 сентября.

«Если это подтвердится, то, не исключаю, что затем американские „мистер смиты“ засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо #2 и начнут опять возить по миру, выдавая за „президента Венесуэлы“», — отметила представитель МИД.

В конце июля в Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Власти США во второй раз отказались признавать его легитимность, назвав «законным» лидером кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.