США и ЕС «пригрозили» Мадуро за отказ покинуть пост

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ уйти с поста

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов. Совместное обращение опубликовали на сайте американского конгресса.

Правительства двух стран внимательно следят за ситуацией в Венесуэле. Они готовы призвать Мадуро к ответу за отказ покинуть свой пост.

«Если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — подчеркнули авторы заявления.

Официальные результаты президентских выборов в Венесуэле они назвали «сфабрикованными».

Администрация США ранее признала кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем состоявшегося голосования. Это уже второй раз, когда Штаты отказывают Мадуро в легитимности.

В 2019 году США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки организовали скоординированную атаку на Мадуро. Политолог Малек Дудаков предположил, если президент тогда смог удержаться на посту, то сделает это и сейчас.

Ранее ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в Венесуэле должны понимать, что США стремятся лишь к расширению влияния и сохранению гегемонии.