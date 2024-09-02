США угнали самолет президента Венесуэлы. Борт направили во Флориду

CNN: США угнали из Доминиканы и отправили во Флориду самолет Николаса Мадуро

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро угнали самолет, сообщили источники телеканала CNN . По их информации, воздушное судно «конфисковали» в Доминикане по указке властей США и теперь лайнер направляется во Флориду.

Борт венесуэльского лидера арестовали в Доминиканской Республике по запросу американской стороны, отметили журналисты. Они напомнили, что лайнер простаивал уже несколько месяцев. Его стоимость оценили минимум в 13 миллионов долларов, но причины так называемой «конфискации» до сих пор неизвестны.

Один из собеседников телеканала объяснил — перегон самолета во Флориду стал «сигналом для самых верхов» в Венесуэле. По словам источника издания, Штаты дали понять, что «никто не находится вне досягаемости санкций США».

Конкретная модель борта неизвестна, но CNN опубликовал фотографию из аэропорта, где он приземлился. Судя по снимку, речь идет о самолете Falcon.

Николас Мадуров несколько лет находится под санкциями США, которые не признают его легитимности. В середине августа стало известно, что венесуэльскому лидеру предложили «амнистию» взамен на отречение от занимаемой должности.