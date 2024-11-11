Застрявший в Японии лайнер Spectrum с россиянами прибыл в Китай

Застрявший ранее в Японии круизный лайнер Spectrum of the Seas с россиянами на борту прибыл в международный порт Усун в Шанхае. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам одной из пассажирок лайнера, часть россиян планирует после прибытия в город отправиться в международный аэропорт Пудун. Они хотят улететь в Россию.

У них два варианта: рейсом «Аэрофлота» до Москвы в 11:45 по местному времени или самолетом авиакомпании China Eastern Airlines, который вылетит на пять минут раньше.

Другая часть туристов собирается улететь в другие дни, а до этого поселятся в отеле, забронированном для них туроператором.

«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», — сообщили агентству в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Ранее появилась информация, что застрявший в Японии лайнер отправился в Китай после ремонта. На его борту находились около 600 российских туристов.