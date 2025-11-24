Застрявшему у Стамбула российскому круизному лайнеру разрешили пришвартоваться

Круизный лайнер Astoria Grande с тысячей человек на борту успешно пришвартовался в Стамбуле. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в порту.

«Российский круизный лайнер прибыл сегодня в порт Сарайбурну без каких-либо проблем», — заявил собеседник агентства.

В четверг судно провело на Якоре в Мраморном море более 15 часов — руководство порта не разрешало швартовку. Судовладельцу не объяснили отказ в администрации гавани. Туристы получат компенсации за несостоявшуюся экскурсию по городу.

Ранее путешественники поделились впечатлениями от круиза. Туристы отметили, что не расстроились — они и так посетили пять городов и получили массу эмоций. Отдыхающие на лайнере играли в волейбол, плавали в бассейне и танцевали назло туркам.