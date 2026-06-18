«Засовывал свою физиономию во все камеры». Захарова оценила поведение Зеленского на саммите G7

Захарова: Зеленский на G7 засовывал свою физиономию во все камеры

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Канаде пытался попасть в объективы всех камер. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга .

«Мы видели в репортажах, как вот это киевско-режимное мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры — ему бы в камеры тюремные засунуть, а он все время в репортажные суется», — сказала дипломат.

Захарова также предположила, что лидеры стран «Большой семерки» использовали визит Зеленского для давления на президента США Дональда Трампа. По ее словам, они пытались показать, будто американский лидер разделяет их антироссийскую позицию.

Представитель МИД добавила, что из Лондона, Берлина, Парижа и Киева продолжают звучать все более жесткие заявления. Она подчеркнула, что Москва не приемлет ультимативные подходы, но для выводов об изменении позиции Вашингтона потребуются дополнительные разъяснения.

Ранее Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Таиланд. Она объясняла это риском задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.