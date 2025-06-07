Маск удалил пост о связи Трампа с делом Эпштейна

Американский бизнесмен Илон Маск удалил со страницы в социальной сети X публикацию о якобы причастности президента США Дональда Трампа к делу Джеффри Эпштейна. Его обвиняли в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и склонении их к проституции.

«Страницы не существует. Попробуйте поискать что-нибудь другое», — говорится при попытке перейти по ссылке на соответствующий пост предпринимателя.

Маск опубликовал громкое заявление 5 июня. По его словам, «файлы Эпштейна» не обнародовали до сих пор именно из-за причастности Трампа.

Бизнесмен 3 июня раскритиковал предложенный администрацией главы Белого дома проект государственного бюджета, назвав его отвратительной мерзостью. Спустя два дня Маск поддержал идею вынесения Трампу импичмента. В ответ президент США заявил, что расторжение контрактов с миллиардером — самый простой способ сэкономить средства в государственном бюджете страны.

Отец бизнесмена Эррол Маск заявлял, что его сын совершил ошибку, поссорившись с Трампом.