Заседание Совбеза ООН по происшествию с дронами пройдет 12 сентября

Внеочередное заседание Совбеза ООН по происшествию с беспилотниками в Польше пройдет в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Назначено на завтра на 21:00 по варшавскому времени (22:00 по московскому)», — добавил собеседник агентства.

Министерство внутренних дел Польши сообщило, что на территории республики нашли обломки 16 беспилотников. При этом ни на одном из них не обнаружили взрывчатых веществ.

Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

Однако МИД и Министерство обороны отвергли эти обвинения, назвав их мифами и инсинуациями и подчеркнув, что никаких военных целей на территории Польши поражать не планировалось.

Кроме того, после консультаций с НАТО в республику перебросили французские и британские истребители, чтобы дополнительно защитить воздушное пространство.