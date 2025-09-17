Защитникам Гуцул не выдали разрешение на ее посещение в тюрьме

Зарубежные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул подали заявку властям Молдавии на ее посещение в тюрьме, но до сих пор не получили ответа. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Уильям Жюлье.

«У меня не было возможность посетить Евгению в тюремном учреждении, потому что, почему-то, процесс затягивается, нам еще не выдали разрешение на посещение нашего клиента», — добавил он.

По словам правозащитника, заявку на посещение подали еще несколько недель назад, но ответ так и не поступил.

Связь с Гуцул поддерживают через ее местного адвоката. Защите известно, что главу Гагаузии содержат не в очень комфортных условиях. Она переживает из-за детей и семьи.

Жюлье отметил, что адвокатам дали всего две недели на изучение дела Гуцул из 67 томов, содержащих более 60 тысяч страниц.