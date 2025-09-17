Адвокатам дали лишь две недели на изучение дела Гуцул из 67 томов

Дело главы Гагаузии Евгении Гуцул состоит из 67 томов, в которых суммарно более 60 тысяч страниц. При этом стороне защиты дали только две недели на их изучение, рассказал РИА «Новости» адвокат Уильям Жюлье.

«Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека, потому что нам дали очень короткий срок в две недели, чтобы был проведен анализ дела», — сказал он.

По его словам, адвокаты могут изучать дело Гуцул только в здании суда — выходить оттуда запретили. Юристам даже не дали копию материалов на флешке.

Защита предоставила 200 свидетелей, из них разрешили лишь 20. Любые запросы заканчивались отказами, не допускались никакие действий, отметил Жюлье.

На прошлой неделе сторонники Гуцул вышли к зданию СИЗО в Кишиневе, чтобы выразить поддержку главе Гагаузии.