Защита жертв Эпштейна потребовала удалить сайт с документами по делу

Адвокаты жертв финансиста Джеффри Эпштейна в судебном порядке потребовали удалить правительственный сайт, на котором Минюст США размещает документы по делу. Об этом сообщил телеканал ABC .

Защита сослалась на «складывающуюся крайнюю необходимость». В документах неоднократно встречаются имена жертв и данные, позволяющие установить их личности.

За последние два дня после публикации новых сведений по делу юристы сообщили властям о «тысячах» недочетов в редактировании, затронувших около сотни жертв.

Один из свидетелей ранее заявил о сценах ритуального насилия по делу Эпштейна. По его словам, он видел, как младенцев расчленяли и извлекали внутренности.