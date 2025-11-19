«Угроза изнутри». В США обратились с предупреждением к Зеленскому

WP: скандал с НАБУ угрожает положению Украины на фронте и ее членству в ЕС

Коррупционный скандал, связанный со схемой откатов в сфере энергетики, поставил под угрозу военные усилия Украины и ее возможное членство в Евросоюзе. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Колумнист издания, директор программы European Law LLM в Королевском колледже Лондона Энди Ходжа отметил, что Украина столкнулась с новой угрозой, помимо конфликта, которая исходит изнутри и ставит под удар не только ее положение на фронте, но также международный авторитет страны и возможность вступления в ЕС.

Коррупционный скандал на сумму 100 миллионов долларов в «Энергоатоме» выявил значительные структурные недостатки в украинском кабмине. Выяснилось, что в этом были замешаны высокопоставленные чиновники и бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич.

В то время, как Россия наносит ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, недобросовестные игроки выводят средства, предназначенные для ее укрепления.

«В военное время коррупция — это не просто провал в управлении, она представляет собой стратегическую угрозу», — говорится в материале.

Ранее НАБУ приостановило публикацию материалов по делу Тимура Миндича. Предположительно, выяснилась причастность бизнесмена к коррупционным схемам в оборонном секторе.