Запуск «Буревестника» в Баренцевом море подтвердила норвежская разведка

Норвежская разведка подтвердила информацию о том, что российские военные провели тестовые испытания крылатой ракеты «Буревестник» с полигона на Новой Земле в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство Reuters .

Россия раскрыла информацию об испытаниях снаряда 26 октября, но не озвучила место запуска. «Буревестник» обладает неограниченной дальностью и может преодолеть любую систему ПРО.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о завершении испытаний новейшего оружия. Он подчеркнул, что у «Буревестника» нет аналогов — больше нигде в мире не разработали ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал успешные испытания событием огромной значимости. По его словам, «Буревестник» находился в воздухе почти 15 часов и преодолел 14 тысяч километров. Володин добавил, что ракета значительно повысит обороноспособность страны и ее возможности для защиты суверенитета.