Запуск «Буревестника» в Баренцевом море подтвердила норвежская разведка
Reuters: Россия действительно испытала ракету «Буревестник» на Новой Земле
Норвежская разведка подтвердила информацию о том, что российские военные провели тестовые испытания крылатой ракеты «Буревестник» с полигона на Новой Земле в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство Reuters.
Россия раскрыла информацию об испытаниях снаряда 26 октября, но не озвучила место запуска. «Буревестник» обладает неограниченной дальностью и может преодолеть любую систему ПРО.
Ранее президент Владимир Путин рассказал о завершении испытаний новейшего оружия. Он подчеркнул, что у «Буревестника» нет аналогов — больше нигде в мире не разработали ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал успешные испытания событием огромной значимости. По его словам, «Буревестник» находился в воздухе почти 15 часов и преодолел 14 тысяч километров. Володин добавил, что ракета значительно повысит обороноспособность страны и ее возможности для защиты суверенитета.