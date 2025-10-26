Успешные испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой переоценить сложно. На это в мессенджере МАХ указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Событие! Значимость которого огромна. <…> Это оружие, равного которому в мире нет», — подчеркнул политик.

«Буревестник», напомнил он, находился в воздухе почти 15 часов и преодолел 14 тысяч километров, и это не предел. Ракета повысит обороноспособность России и защиту ее суверенитета, отметил Володин.

Спикер выразил благодарность тем, кто принимал участие в разработке «Буревестника», а также в его испытаниях.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который находится на переговорах в США, донес до американских коллег информацию об успешных испытаниях ракеты. Также он отметил, что уже третий день российская делегация транслирует позицию президента Владимира Путина о бессмысленности давления на Россию.