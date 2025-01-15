Запорожская АЭС и выставочный центр «Патриот» попали под санкции США

США включили в санкционный список Запорожскую АЭС и центр «Патриот»

Запорожская АЭС и выставочный центр «Патриот» пополнили санкционные списки США. Также рестрикции коснулись 16 граждан России, Турции и Германии, сообщили на сайте американского Минфина.

Под санкции подпали больше десятка физических лиц и ряд компаний, в том числе китайских, турецких и из ОАЭ.

Так, среди них есть российские «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе и Новотроицкий завод хромовых соединений.

Американское руководство ранее сообщило о планах ввести экономические ограничения против 180 танкеров, перевозящих российскую нефть. Новый пакет санкций коснется двух нефтяных компаний.

Такие меры в Минфин США объяснили противодействием России, которая якобы задействует старые суда для обхода лимита.

В декабре 2024 года Соединенные Штаты обновили список россиян, подпавших под санкции со стороны Запада. В список попала судья Олеся Менделеева и политолог Валерий Коровин.