США ввели санкции против «Центра геополитических экспертиз»

Соединенные Штаты обновили список россиян, подпавших под санкции со стороны Запада. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами при американском Минфине.

Ограничения ввели еще против двух граждан России. В список попала 43-летняя Олеся Менделеева. По информации из открытых источников, она работает судьей.

Вторым стал 47-летний публицист, политолог и общественный деятель Валерий Коровин. С 2012 года он возглавляет международный некоммерческий фонд «Центр геополитических экспертиз». На эту организацию США также наложили ограничения.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потратили на военную помощь Украине 66 миллиардов долларов. За время президентства Джо Байдена западные партнеры поставили украинским военным больше 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 31 танк Abrams, 20 вертолетов Mi-17 и множество другой техники.