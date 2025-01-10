Под новые американские санкции попадут танкеры и две нефтяные компании

Американское руководство введет экономические ограничения против 180 танкеров, перевозящих российскую нефть. В санкционный список внесут две нефтяные компании и их руководителей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ Минфина США.

Также новый пакет санкций коснется десятков трейдеров, отметило издание.

Президент США Джо Байден планирует объявить о новых антироссийских ограничениях в ближайшее время. По словам неназванного американского чиновника, это произойдет уже на этой неделе. Также глава государства огласит меры поддержки Украины. Агентство Reuters подчеркнуло, что Байден торопится ввести санкции до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

В январе появлялись сообщения, что ограничения коснутся танкеров с нефтью, проданной по цене выше 60 долларов за баррель. Также меры введут, чтобы противодействовать России, которая якобы задействует старые суда для обхода лимита.