Запланированные на пятницу переговоры между Ираном и США отменили

Переговоры США и Ирана, намеченные на 6 февраля в Омане, отменили. Об этом в соцсети Х сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.

Переговоры между США и Ираном должны были состояться по теме ядерной программы Тегерана.

«Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей», — написал журналист.

Ранее Равид писал, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась перенести встречу с представителями Ирана из Турции в Оман. Повестку встречи также попросили ограничить вопросами, касающимися только ядерной программы.

Ситуация между Ираном и США остается по-прежнему сложной. Трамп твердит о возможности переговоров с Исламской Республикой, в то же время — американцы готовятся к потенциальной затяжной войне.