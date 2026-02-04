США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман

Переговоры по ядерной сделке между США и Ираном должны пройти в Омане в ближайшую пятницу, 6 февраля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X .

Администрация президента США Дональда Трампа согласилась перенести встречу с представителями Ирана из Турции в Оман, рассказал журналистам арабский источник. Участие в переговорах арабских и мусульманских стран региона пока обсуждается.

«Переговоры между США и Ираном, как ожидается, состоятся в Омане в пятницу», — написал Равид.

По информации Reuters, Тегеран на фоне усиления напряженности из-за увеличения американского военного присутствия на Ближнем Востоке предложил перенести встречу с Вашингтоном на текущей неделе из Турции в Оман. Повестку встречи также попросили ограничить вопросами, касающимися только ядерной программы. Изначально встреча должна была состояться в пятницу в Стамбуле.

Ранее США отложили атаку на Иран. Как предположил военный обозреватель MenchOsint, возможно, это связано с присутствием китайского научно-исследовательского судна Da Yang In Hao в Аравийском море, неподалеку от американского авианосца Abraham Lincoln.