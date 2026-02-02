Армаду Трампа с Abraham Lincoln отвели от Ирана: это конец или тихое начало войны?
Политолог Геворгян оценила риски удара США по Ирану после опасений Вучича
Ситуация между Ираном и США продолжает оставаться крайне сложной: с одной стороны, Дональд Трамп твердит о возможности переговоров с Исламской Республикой, с другой — американцы с его же легкой руки разворачивают допсредства ПВО для защиты Израиля, арабских союзников и своих войск на случай ответной атаки Тегерана и потенциальной затяжной войны. При этом авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln Штаты отвели на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива. Мир в напряжении и ждет развязки. И однозначных прогнозов о том, какой она будет, нет.
Почему США отвели авианосец USS Abraham Lincoln
Несколькими днями ранее американский президент хвастался, что послал к Ирану не одну американскую армаду и теперь около Исламской Республики сосредоточено гораздо больше военных сил, чем у Венесуэлы.
При этом 1 февраля в Сети появилась информация об отводе авианосной ударной группы вместе с Abraham Lincoln: корабли переместились на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива.
В некоторых телеграм-каналах эти данные восприняли с иронией, вспоминая известную песню российского шансонье. Трамп в такой интерпретации оказывался тем самым фраером, который сдал назад. Однако оказалось, что все не так просто.
Интересно
По оценке «Военной хроники», ни о какой приостановке подготовки к удару по Ирану речи не идет. И, скорее всего, отвод АУГ связан тактической необходимостью вывода группы из радиуса действия массовых иранских противокорабельных баллистических ракет «Халидж-Фарс» и «Хормуз-2» (дальность действия порядка 300–350 километров, оснащены оптико-электронными головками самонаведения), ракет семейств «Фатех-313» и «Зольфагар», а также ряда дозвуковых противокорабельных ракет.
Были данные о том, что группа скрылась за горными массивами Омана, а это, как подчеркивают эксперты «ВХ», может говорить о решении ВМС США скрыть корабельный ордер от иранских РЛС, развернутых на возвышенностях, и оптико-электронных средств, способных выдавать оперативное целеуказание по американским кораблям.
Более того, благодаря заходу «в тень» Омана, территория последнего формирует дополнительный эшелон противоракетной обороны в рамках стратегии A2/AD, где батареи ЗРК Patriot PAC-3 и NASAMS смогут заметно ослабить ударный наряд иранских ПКР и БПЛА. Это не говоря уже о том, что отвод обеспечит дополнительное время для противодействия иранским ПКР с помощью зенитных ракет SM-6 и палубной авиации.
«Военная хроника»
Итак, ни о каком движении назад речи не идет. Источники WSJ параллельно сообщили о том, что Штаты разворачивают дополнительные средства ПВО на случай ответной атаки Ирана и «потенциальной затяжной войны».
Чиновник Военно-морских сил США на условиях анонимности заявил изданию, что сейчас у Вашингтона есть восемь эсминцев в радиусе действия, чтобы сбивать иранские ракеты и беспилотники: два вблизи Ормузского пролива, три в северной части Аравийского моря, один вблизи Израиля в Красном море и два в Восточном Средиземноморье.
Помимо этого, американцы перебросили ближе к региону несколько истребителей F-35. Также есть сведения о передислокации несколько самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler Военно-морских сил — недавно покинули Пуэрто-Рико и прибыли в Испанию.
Однако самый явный признак подготовки Вашингтона к потенциальному конфликту с Ираном WSJ называет размещение дополнительного комплекса противоракетной обороны THAAD и систем ПВО Patriot на своих ближневосточных базах.
Переброска Patriot и THAAD обходится дорого. Вероятность того, что они будут использованы, начинает расти.
Сет Джонс
бывший сотрудник Пентагона
Анонс переговоров США и Ирана
Вместе с тем 2 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи анонсировал начало переговоров с США. Встреча «вероятно» состоятся в Турции в ближайшие дни. Проходить процесс будет в несколько этапов.
Отдельно Баганаи подчеркнул, что, помимо «обсуждения угроз», еще одним «фундаментальным и неоспоримым приоритетом» для Ирана является вопрос об отмене санкций. Скорее всего, контакты состоятся на уровне главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника США Стива Уиткоффа.
И пока эти переговоры не стартовали, иранский кризис продолжает оказывать влияние и на российско-украинский переговорный трек. Все дело в том, что в этом американцы тут являются авторитетной и побуждающей силой, и пока Америка и лично Трамп вплотную заняты Ираном, шансов добиться успехов на консультациях в Абу-Даби значительно меньше, тем более когда нет согласия по ключевым вопросам, убежден политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе.
По мнению политолога, востоковеда Олега Гущина, пока давать однозначно негативный прогноз по ситуации вокруг Ирана было бы неверно. Во-первых, уже есть анонсы переговоров — и это, безусловно позитивный сигнал.
«Люди начнут разговаривать, понимаете? Неважно, как они будут разговаривать. Главное, что они с кулаками друг на друга не полезут. Вот что важно, понимаете? С точки зрения вообще человечности и мира в мире. США сейчас задирают Иран, но если поставить нормальные, приемлемые условия по принципу „ты мне — я тебе“, то договориться всегда можно», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.
Пока все, что мы наблюдали, — это игра нервов, игра пропаганды. Знаете, есть один из больших недостатков демократии: толпа людей гораздо глупее каждого отдельного человека, это толпу составляющего. Чтобы воздействовать на массы, достаточно быть неплохим артистом. А Трамп, прямо скажем, неплохой артист. Так что я думаю, что о затяжной войне с Ираном речи нет.
Олег Гущин
Если переговоры сорвутся и Штаты действительно начнут атаковать Иран, Россия, естественно, будет оказывать поддержку Исламской Республике. И она, как подчеркнул востоковед, уже ее оказывает — и с точки зрения поставок вооружения, и обучения.
«Это сложный вопрос, но сейчас мы с Ираном находимся в отношениях практически союзнических. Соответствующие договоры были недавно заключены. И, кстати, американские эти взбрыкивания — это своего рода реакция на то, что мы, наконец, вошли в очень близкие отношения с Ираном», — добавил Гущин.
Отдельно эксперт обратил внимание на то, что нанести удар по Ирану не так легко, как может показаться непосвященным людям. Это не маленькая страна вроде Люксембурга. Это огромное государство с очень сложным рельефом.
«В горах Загросса можно спрятать вообще все что угодно, включая туда и вообще иную цивилизацию. Огромная страна с огромной территорией. Я думаю, что сейчас Иран, может быть, сделает какой-нибудь интеллигентный жест, американцы тоже немножко поумерят пыл, звук приглушат. Пошумят-пошумят и кончится, и эта вспышка пропагандистской войны будет потихонечку сходить на нет. Вот и все», — выразил уверенность политолог.
Политолог Каринэ Геворгян при этом обращает внимание, что Иран уже серьезно усилил свою оборону и в нынешних условиях «мальчиком из церковного хора точно не является».
«Достать может даже американскую базу Диего-Гарсия в Индийском океане. По идее, в общем-то, способен потопить и авианосец США. А что у Трампа — понятно, что там и хочется, и колется, и мама не велит. То есть он замахнулся, но это настолько страшно и опасно, что авианосец их уже отдалился», — констатировала эксперт.
Что касается сделки, которую требует от Тегерана Вашингтон — совершенно очевидно, что иранцы свои 400 килограммов обогащенного урана не передадут. И тут же на эту тему начинает суетиться Турция. Причем в Анкаре уже не первый раз предлагают хранить иранский уран у себя.
Хотя это уже смешно. Понимаете, 400 килограммов обогащенного урана, чтобы оказались в Турции. Эрдоган как ни о чем другом мечтает иметь атомную бомбу. Еще народу своему в 23-м году обещал, что у Турции будет атомное оружие. В общем, уже идет какая-то комедия положений.
Каринэ Геворгян
Вместе с тем сейчас можно со всей уверенностью говорить о том, что в ближайшее время удара точно не будет, добавила политолог. Кроме того, в этом месяце планируются совместные военно-морские учения Китая, Россия и Ирана. И часть кораблей, как подчеркнула Геворгян, уже находятся в порту Чехбехар.
«Кроме того, мы уже помогает Ирану, поставили разные вооружения. Наши военно-транспортные туда регулярно летали в этой напряженной обстановке. Но еще больше летал Китай. Поэтому мы предпочитаем не допустить эскалации и вообще боевых действий. Мы уже все, что могли, предприняли», — указала она.
«Военная хроника» при этом называет единственным по-настоящему отрезвляющим шагом для американцев всплытие российской подлодки с крылатыми ракетами прямо в ордере авианосной ударной группы ВМС США.
В СССР, по словам экспертов канала, к такой практике прибегали регулярно, правда, чаще случайно, чем по плану. Иногда это заканчивалось крайне опасными инцидентами. Так, 21 марта 1984 года К-314 столкнулась с авианосцем USS Kitty Hawk.
«Но были и эпизоды, когда эффект оказывался максимальным и как будто бы запланированным. В этом смысле сценарий с АУГ во главе с Abraham Lincoln вполне вписывается в уже известную и отчасти отработанную десятилетия назад логику», — полагает «ВХ».
Однако с учетом украинской проблемы и налаживания отношения с США, вплоть до обмена визитами спецпосланников, решиться на такой шаг сейчас невозможно. Хотя с технической точки зрения его вполне можно осуществить.