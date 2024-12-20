Западу задали неудобный вопрос после прямой линии с Путиным

Боуз спросил о работе журналистов на Западе после прямой линии с Путиным

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил странам Запада о российских журналистах после проведения пресс-конференции президента Владимира Путина. На своей странице в соцсети Х он обратил внимание, что на прямую линию к российскому лидеру допустили представителей СМИ со всего мира.

На традиционной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией Путин ответил на 76 вопросов журналистов и россиян. Среди них присутствовали и представители иностранной прессы. Глава государства дал ответ на вопрос сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса о «слабости России».

«Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <…> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — акцентировал Боуз.

В ходе прямой линии в Гостином Дворе Путин заявил о готовности встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он напомнил, что не разговаривал с американским политиком более четырех лет. Российский лидер отметил, что готов к переговорам с Трампом в любое время.