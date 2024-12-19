Путин обратил внимание на свободную работу американских журналистов в России

Американские журналисты свободно работают на территории России, несмотря на гонения в отношении российской прессы в США. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии в Гостином Дворе.

«Несмотря на все гонения на нашу прессу [в США], мы вам позволяем работать в России. И вы делаете это свободно», — подчеркнул российский лидер.

Он обратился к журналисту NBC и подчеркнул, что некоторые люди в США хотят ослабления России. По его словам, за последние два-три года страна стала еще сильнее.

«Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в США, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения», — отметил глава государства.

Ранее Путин не исключил, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он выразил готовность провести с ним переговоры как по телефону, так и приличной встрече.